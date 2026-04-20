Philip Sprenger, der bei der Landtagswahl Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis Neustadt war, hat den Vorsitz der FWG Hambach übernommen. Der bisherige Vorsitzende Ernst Weinbach habe den Wechsel aktiv angestoßen und begleite ihn ausdrücklich, heißt es in einer Mitteilung der FWG. „Jetzt ist der richtige Moment, Verantwortung weiterzugeben und neue Impulse zu ermöglichen“, sagt Weinbach. Er werde die FWG Hambach auch weiterhin unterstützen – künftig als Schriftführer. Sprenger sagte nach der Wahl: „Hambach ist für mich eine starke Gemeinschaft mit großem Potenzial. Mein Ziel ist es, dieses Potenzial gemeinsam zu aktivieren und die FWG als verlässliche Stimme vor Ort weiter auszubauen.“ Politik müsse näher an die Menschen heranrücken, sichtbarer werden und konkrete Themen im Ort aufgreifen. Stellvertretender Vorsitzender ist Christian Müller. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzer Alexander Chytraeus und Philipp Rocker.