Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur Schulabgänger interessieren sich für eine Ausbildung in der Pflege: Auch Quereinsteiger können sich durchaus vorstellen, sich beruflich neu zu orientieren. Das wurde bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde am Montag deutlich.

Eine junge Frau, die in ihrer polnischen Heimat eine kaufmännische Ausbildung absolviert hatte, war danach einige Jahre in Deutschland in der privaten Pflege tätig. Sie bringe alle Voraussetzungen