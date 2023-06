Am Haßlocher Bahnhof stehen jetzt weitere 23 Stellplätze zur Verfügung. Die Park-and-ride-Anlage ist erweitert worden. Wie man in Echtzeit feststellen kann, ob dort gerade ein Parkplatz frei ist.

Im Mai haben die Arbeiten auf der Südseite des Haßlocher Bahnhofs begonnen, um die Park-and-ride-Anlage zu vergrößern. Nach rund sechs Wochen Bauzeit ist die Erweiterung jetzt planmäßig abgeschlossen worden. 23 zusätzliche Stellplätze wurden geschaffen und stehen den Autofahrern zur Verfügung. Damit ist die Anzahl der Parkplätze auf der Südseite des Bahnhofs auf insgesamt 148 erhöht worden Kurzzeitparkplätze am Zugang zum Gleis und der Bushaltestelle sind dabei mit eingerechnet.

Mit der Erweiterung kommt die Verwaltung dem gestiegenen Bedarf an Stellplätzen am Bahnhof nach. Durch Berufspendler, die am Bahnhof vom Auto auf den Zug umsteigen, ist die Park-and-ride-Anlage werktags meistens gut ausgelastet, hat die Verwaltung festgestellt. Schon jetzt würden die neuen Parkplätze rege genutzt.

Kosten sind gestiegen

Das Auftragsvolumen für die Erweiterung liegt nach Angaben der Gemeinde bei rund 117.000 Euro, die Schlussrechnung stehe aber noch aus. Nachdem die Gemeinde im Erweiterungsgebiet liegende private Flächen erwerben konnte, hatte der Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschuss im März 2021 den Lückenschluss beschlossen. Die Arbeiten wurden nach entsprechender Ausschreibung und Vergabe im Bauausschuss von der Firma Johann Schön & Sohn aus Speyer erledigt. Die Verwaltung hatte die Kosten zunächst auf rund 90.000 Euro beziffert. Wegen der gestiegenen Kosten hatte die Verwaltung einen Aufstockungsantrag beim Landesbetrieb Mobilität Koblenz gestellt, der 85 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst.

1996 war die Park-and-ride-Anlage am Bahnhof eingerichtet worden. Zuletzt war sie 2018 erweitert worden. Damals wurden in sechs Bauabschnitten insgesamt 94 zusätzliche Stellplätze geschaffen.

Kostenfrei und ohne zeitliche Beschränkung

Heute stehen am Bahnhof insgesamt 331 Stellplätze zur Verfügung. Auf der Dorfseite (Bahnhofstraße) befanden sich bisher 116 P+R-Stellplätze. Zusammen mit den 23 neuen sind es jetzt 139. Rechnet man die neun Kurzzeitstellplätze hinzu, kommt man auf der Dorfseite auf 148 Parkplätze. Alle Stellplätze sind kostenfrei. Zeitlich begrenzt sind nur die Kurzzeitparkplätze bei der Bushaltestelle beziehungsweise dem Zugang zu den Gleisen. Hier muss eine Parkscheibe ausgelegt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite am Lehmgrubenweg stehen 192 Park-and-ride-Plätze zur Verfügung.

Alle P+R-Stellplätze – derzeit noch mit Ausnahme der 23 neuen – sind mit einer Belegungssensorik ausgestattet. Damit kann in Echtzeit abgerufen werden, wie ausgelastet die Parkplätze aktuell sind. Diese Informationen bekommt man sowohl über die myVRN-App als auch über die Website des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (www.vrn.de) in der interaktiven Karte. Auch für die 23 jetzt hinzugekommenen Stellplätze ist laut Verwaltung eine Belegungssensorik vorgesehen. Einen Termin hierfür gibt es allerdings noch nicht. Die digitale Ermittlung der freien Stellplätze ist ein Projekt im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.

Eine nochmalige Erweiterung der P+R-Anlage ist vorerst nicht geplant. Auf der Dorfseite in der Bahnhofstraße gebe es in östliche Richtung aber durchaus noch eine Erweiterungsmöglichkeit, so Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage. Dort verfüge die Gemeinde über eine Fläche, die momentan an eine Baufirma als Baustellenlager verpachtet sei. Mit dieser Fläche entferne man sich aber noch ein Stück weiter vom Zugang zu den Gleisen. Deshalb sollte nach Einschätzung der Verwaltung überlegt werden, ob das für Parkplatzsuchende noch attraktiv sei.