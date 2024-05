Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das aus Österreich angereiste „Ottensamer-Trio“ in der Besetzung Klarinette, Violoncello und Klavier begeisterte das Publikum im Rahmen der Städtischen Konzertreihe im Neustadter Saalbau mit einem Epochen übergreifenden Kammermusikabend der Extraklasse.

Man kann das tatsächlich nur schwer in adäquate Worte fassen, was sich da am Dienstagabend vor den sich verjüngenden Bogenlinien der Gobelin-Kulisse Victor Vasarelys an Kammermusik-Kunst