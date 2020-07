Gestern war Aufbautag, heute startet das Programm im Open Air-Kino im Hof der ehemaligen Finanzamtsaußenstelle an der Ecke Konrad Adenauer-/Karl Helfferich-Straße mit der Komödie „Das perfekte Geheimnis“. Im Laufe des Vormittags wurden die Leinwand und die Tontechnik aufgebaut. Am Nachmittag kamen die Stühle, die im großzügigen Areal des Innenhofs so platziert wurden, dass die Abstände eingehalten werden können. Zur ersten Sonderveranstaltung „Spitzbergen“ am Mittwoch, 5. August, werden die beiden Filmemacher und Protagonisten des Films Silke Schranz und Christian Wüstenberg anreisen, ihren Film vorstellen und nach der Vorführung für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen. Das komplette Programm steht auf www.roxy.de, Karten gibt es online und bei „Art Unlimited“ in der Hetzel-Galerie.