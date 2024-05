Am 30. Juli wird der Neustadter Tim Hellwig früh aufstehen. An diesem Tag tritt der Triathlet bei den Olympischen Spielen in Paris an. Seine Karriere begann im TV Mußbach – er erinnert sich an seine härtesten Radausfahrten dort.

Tim Hellwig war zuletzt im Februar für zwei Tage sowie an Weihnachten und Neujahr zu Hause in Neustadt.