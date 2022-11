Vier Formationen der Neustadter Tanzmanufaktur tanzen an die Spitze Europas: Die Formation „Elite“ hat in Weinheim bei den European Masters of Dance, den Europameisterschaften, gezeigt, dass sie „europaweit das Maß aller Dinge ist“.

In der Kategorie „Classics“ in der der Altersdurchschnitt aller Tänzer mindestens 30 Jahre sein muss, dominierten die 19 Tänzerinnen rund um Cheftrainerin Jessica Bertram mit ihrer 90er-Jahre-Show, siegten und erhielten zudem den „Art Award für ihre besonders mitreißende Darbietung“, informiert Jessica Bertram.

Auch die anderen Teams glänzten laut Bertram in der ausverkauften Weinheimer Stadthalle mit ihren eigens für diesen Wettkampf kreierten Performances und tanzten allesamt in die europäische Spitze. So setzte sich die Juniors II Formation „Reflection“ der 15- bis 18-Jährigen gegen 21 Formationen durch und belegte letztlich Platz fünf. Die Profiformation „Makes Sense“ ertanzte „in einem unglaublich starken Feld“ Platz sechs und ließ 22 Formationen hinter sich. Die Juniors I Formation „Goosebumpers“ der Elf- bis 15-Jährigen schaffte es in einem hart umkämpften Startfeld ins Finale und erreichte Platz 16 unter 26 Teams.

14-stündiger Tanzmarathon

Besonders stolz zeigte sich das Trainerteam um Benjamin Ha, Tom Sommer, Timo Bertram-Breuer und Jessica Bertram nach dem 14-stündigen Tanzmarathon. „Wir wussten, dass unsere Tänzer zu besonderen Leistungen im Stande sind. Der Tag hat unsere Erwartungen aber weit übertroffen“, sagte Jessica Bertram.

Titelkämpfe im Saalbau

Nach einer kleinen Weihnachtspause starten für alle Teams bereits die Vorbereitungen für die Bundesliga im März, bevor es am 20. und 21. Mai wieder ein Heimspiel gibt: Die Tanzmanufaktur lädt im Neustadter Saalbau zur süddeutschen Meisterschaft im Hip-Hop ein.