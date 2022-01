Knapp zwei Jahre stand das Gebäude der ehemaligen Hofmeister-Bäckerei in der Konrad-Adenauer-Straße leer. Nun ist Firat Kilic mit seinem „Kiosk +“ eingezogen. Seit rund zwei Wochen werden dort unter anderem frische Backwaren und Artikel aus der heißen Theke, eine breite Auswahl an Getränken, Süßigkeiten und Tabakwaren angeboten. „Wir sind wie ein Tankstellenshop, nur ohne Benzin“, erklärt der Inhaber. Neben klassischen Backwaren hat er auch einige Besonderheiten im Angebot: Dazu gehören eine ausgefallene Getränkeauswahl und vorgepackte „Lunchtüten“ für Schulkinder – und selbstgemachte türkische Spezialitäten wie Börek oder Pizzateilchen, die von Kilics Mutter täglich frisch zubereitet werden. „Ich muss sie aktuell noch bremsen, sie würde am liebsten noch mehr machen. Wir wollen aber erst mal schauen, wie es läuft und dann das Angebot anpassen“, berichtet Kilic.

Bisher ist er sehr zufrieden: „Es muss sich natürlich erst rumsprechen, aber wir haben jetzt schon Leute, die regelmäßig kommen.“ Besonders die Anwohner seien froh darüber, „dass hier wieder was ist“. Auch Andreas Grünkern ist bereits zum Stammkunden geworden: „Die geben sich hier arg viel Mühe, sind immer schon ganz früh bis ganz spät da, jeden Tag“. Kilic kennt bereits jetzt schon die Wünsche seiner Kundschaft: „Andreas nimmt immer einen Cappucchino. Warme Teilchen mag er auch, dafür kann erkeine Remoulade leiden“, erzählt er.

Neben den Anwohnern setzt Kilic zudem auf die Leute, die auf dem Weg in die Innenstadt oder zum Parkplatz auf der Festwiese sind: „Die Lage ist für uns optimal, das ist ja quasi der Ein- und Ausgang der Fußgängerzone, da hat man immer Laufkundschaft“, so Kilic.

Er führt bereits den Kiosk im Mußbacher Schwimmbad und hat darüber hinaus nach etwas gesucht, das nicht saisonal ist, sondern das ganze Jahr über laufen kann. „Kiosk + ist die Lösung für unser Wetterproblem, so sind wir komplett unabhängig“, so Kilic. Wegen der Doppelbelastung im Sommer, wenn auch der andere Kiosk wieder geöffnet ist, macht er sich keine Sorgen: „Wir sind eine große Familie, das bekommen wir schon hin.“