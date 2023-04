Ursprünglich wollte man noch im vergangenen Jahr Eröffnung feiern, nun steht endlich ein Termin dafür fest: Der Drumrum-Weg, ein zwölf bis 14 Kilometer langer Rundwanderweg um die Kernstadt, wird am Freitag, 5. Mai, 14 Uhr, auf dem Hetzelplatz eingeweiht. Ein Einweihungsfest soll dann am 15. Juli auf der Wolfsburg stattfinden, wie der Vorsitzende des Innenstadtbeirats, Norbert Schied (CDU), in der Sitzung am Dienstag verkündete. Die neue Wanderroute, deren Einrichtung sich unter anderem immer weiter verzögert hatte, weil die Beschilderung dafür nicht schnell genug beschafft werden konnte, gewähre „Einblicke und Ausblicke auf Neustadt“, sagte Schied. Er ließ durchblicken, dass der Beirat künftig plane, den Weg noch weiterzuentwickeln, etwa im Bereich der Würzmühle.