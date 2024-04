Die Polizei in Neustadt ermittelt derzeit wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Passiert ist die Tat in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr auf dem Kohlplatz in der Innenstadt. Dabei wurde ein 23-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Schorleglas beworfen. Der 23-Jährige wurde am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Zum Täter liegen keine Hinweise vor. Daher hofft die Polizei, dass Zeugen rund um den Kohlplatz etwas beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion melden.