Wie sich Menschen für Menschen engagieren.

„Herr Nirmaier, ich schaue keine Nachrichten mehr. Ich kann das nicht mehr mit ansehen, was da alles auf der Welt passiert. Das macht mir Angst und schlaflose Nächte.“ So oder so ähnlich sagen es mir immer wieder Menschen.

Ja, es ist grenzwertig, was uns da täglich in den Nachrichten zugemutet wird. Da bin ich dankbar für viele gegenteilige Erfahrungen, wenn ich da soziale Einrichtungen oder auch Gruppen oder Einzelpersonen in meiner näheren und weiteren Umgebung wahrnehme, wie sich dort Menschen für Mitmenschen engagieren. Die Erzieherinnen in den Kitas, Lehrerinnen in der Grundschule, in der ich unterrichte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Beratungszentren. Sozialstationen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder in Seniorenheimen, bei der Tafel. Sehr viel Herzblut fließt da für andere Menschen, und das auch und trotz weiter steigendem Fachkräftemangel. Allen, die sich für andere einsetzen, ob haupt- oder ehrenamtlich, ein herzliches Dankeschön!

So kam mir auch der Gedanke, einmal einen Tag der sozialen Dienste zu veranstalten. Er wird am 3. März in Maikammer stattfinden, veranstaltet vom Caritasausschuss der Kirchengemeinde mit ihren zehn Ortschaften. Wir beginnen mit einem Gottesdienst in der Kirche. Anschließend können sich soziale Dienste im Bürgerhaus vorstellen mit allem, was ihnen wichtig ist. Mit dem, was sie tun, was sie freut, aber auch mit dem, was ihnen Sorge macht. Etwa zehn Dienste haben jetzt schon zugesagt. Zugleich soll die Veranstaltung Information sein für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Denn auch das habe ich schon erfahren: Vieles, was Menschen für andere tun, ist nicht oder zu wenig bekannt. Und wäre doch im Ernstfall eine große Hilfe.

„Menschen für Menschen“ soll das Motto des Tages sein. Ich habe es auch wieder neu für mich in Erinnerung gerufen. Vom Evangelium her ein Schwerpunkt christlichen Lebens, im Namen Gottes.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer