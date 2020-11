Auch wenn Corona in diesem Jahr fast alles irgendwie durcheinander wirbelt, eines bleibt sicher: Am 25. Dezember ist Weihnachten! Grund genug für Michael Landgraf, den ausgewiesenen Weihnachtsexperten aus Neustadt, die Besonderheiten, die sich mit diesem Hochfest des Gemüts in der Pfalz verbinden, in einem besinnlich-witzigen Büchlein zusammenzufassen.

„P(f)älzer Weihnachten“ heißt das im Neustadter Agiro-Verlag erschienene Buch in handlich-quadratischem Kleinformat ebenso schlicht wie zutreffend. Es lädt zu einer bunten Reise durch das Pfälzer Weihnachtsbrauchtum und bietet darüber hinaus eine Nacherzählung der biblischen Weihnachtsgeschichte(n), ein traditionelles Pfälzer Weihnachtsbackrezept sowie Weihnachtslieder „uff Pälzisch“. Witzige Illustrationen zum Thema steuert der Cartoonist und Verleger Steffen Boiselle („100 % Pälzer“) bei.

Olaf Kleinschmidt steuert ein Backrezept bei

Natürlich werden in dem Buch keine volkskundlichen Rätsel gelöst – viele Traditionen der Weihnachtskultur etwa zum oberrheinischen Ursprung des „Chrischtbaams“ oder der Rolle, die der Pfälzer Auswanderer Thomas Nast bei der Erfindung des Weihnachtsmanns spielte, sind Kennern der Region durchaus geläufig. Aber sich noch einmal auf jeweils einer knappen Seite erläutern zu lassen, wie es 1839 zum allerersten „Adventskränzl“ kam oder was es mit der „Woiblum“ auf sich hat, auch bekannt als Christ- oder Weihnachtsrose – das macht schon Spaß. Eine Besonderheit ist auch das „Woihnachtsgutsle“-Rezept, das der Neustadter Olaf Kleinschmidt, Vorsitzender unter anderem der Fördergemeinschaft „Alte Winzinger Kirche“ und von Haus aus gelernter Bäckermeister, beisteuert. Es ist über 100 Jahre alt und stammt von einer saarpfälzischen Diakonisse, deren handschriftliche Aufzeichnungen Kleinschmidt als privaten Schatz bei sich hütet.

Welches Weihnachtslied verbirgt sich hinter „Duschber die Nacht“?

Eine „Woihnachtsgschicht“ in pfälzischer Mundart und vier „Pälzer Woihnachtslieder“ komplettieren das Angebot. „Stille Nacht, heilige Nacht“ heißt bei Landgraf dabei zum Beispiel „Duschber die Nacht“. Bei der „Übersetzung“ der biblischen Weihnachtsgeschichte nach Lukas und Matthäus greift er auf den Text zurück, den er bereits 2013 im Agiro-Verlag veröffentlichte. Wie damals ist das Ganze verfasst in „Ost- oder Kurpfälzisch“, doch findet man auch wieder Varianten in West-, Nord- und Südpfälzisch.

