Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz stellt gewöhnlich in Mainz die besten Weine des vergangenen Jahres aus allen Anbaugebieten im Land vor. Da die Veranstaltung coronabedingt ausfallen musste, überreichte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Ökonomierat Norbert Schindler, in Ungstein (Kreis Bad Dürkheim) die Urkunden an die Gewinner-Betriebe.

Im Weinanbaugebiet Pfalz belegte in der Kategorie Riesling trocken das Weingut Hammer in Königsbach den ersten Platz, gefolgt von den Weingütern Eugen Müller und Lucashof (beide Forst), die sich den zweiten Rang teilen. Auf dem zweiten Platz der Kategorie Dornfelder Rotwein trocken landete das Weingut August Ziegler (Maikammer), den dritten Platz belegt das Weingut Schäfer (Lachen-Speyerdorf). Das Weingut Gilda Moll (St. Martin) erreicht in der Kategorie Weißer Burgunder trocken den zweiten Platz.