Sollen im geplanten Baugebiet M7 zwischen Haßlocher und Böhler Straße die Festsetzungen zum Klimaschutz noch konkretisiert werden? Darum ging es am Montag im Gemeinderat.

Rund 70 Einzelhäuser und 20 Doppelhäuser können im geplanten Baugebiet M 7 gebaut werden, das auf einer Fläche von rund neun Hektar entstehen soll. Ein erstes, frühes Beteiligungsverfahren hat bereits stattgefunden. Nach der Abwägung der dort vorgebrachten Anregungen und Bedenken wird der Planentwurf derzeit überarbeitet. Laut Verwaltung hat die Gemeinde in dieser Phase eine gute Möglichkeit, Festsetzungen noch einmal zu überprüfen und besonders im Hinblick auf den Klimaschutz zu konkretisieren. Verschiedene Möglichkeiten dazu sind bereits am 22. April im Bauausschuss vorgestellt worden. Dieser sprach sich jedoch gegen strengere Festsetzungen im Hinblick auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien aus. Aufgrund des technischen Fortschritts sollten Grundstückseigentümer weiterhin möglichst frei entscheiden und auf technische Neuerungen reagieren können. Der Gemeinderat ist dieser Empfehlung am Montag gefolgt.

Zur Besichtigung eines kalten Nahwärmenetzes soll für den Gemeinderat ein Termin in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) oder Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) vereinbart werden. Vorgestellt worden ist die Option dem Rat bereits vor drei Jahren von einem Mitarbeiter der Stadtwerke Neustadt.

Im Bereich der für das Neubaugebiet erforderlichen Trafostation wird eine öffentliche E-Ladestation festgesetzt.

Als mit zwei Meter zu knapp für Längsparker wurde die Breite der Parkplätze empfunden. Der Rat sprach sich für eine Verbreiterung von zwei auf 2,20 Meter in den Haupterschließungsstraßen aus. Dafür soll der sich anschließende Gehweg von zwei auf 1,80 Meter reduziert werden.