Seit 18. April gelten im Kreis Bad Dürkheim wegen des Überschreitens des Inzidenzwerts von 100 die Vorschriften der sogenannten Bundesnotbremse. Maßgebend für ein Außerkrafttreten der Bundesnotbremse ist der Inzidenzwert des Robert Koch-Instituts (RKI) – nicht der des Landesuntersuchungsamts (LUA) Rheinland-Pfalz, auf den sich die RHEINPFALZ bezieht. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. „Der RKI-Wert entspricht immer dem LUA-Wert des Vortags“, erklärt Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung. Die Daten werden am RKI täglich jeweils um Mitternacht aktualisiert – die des LUA nachmittags.

Nach Lesart des Bundesinfektionsschutzgesetzes ist der Kreis Bad Dürkheim erst am Freitag unter die 100er-Marke gerutscht. Da Sonn- und Feiertage nicht mitgezählt werden, ist der Montag der zweite Tag, an dem der Schwellenwert unterschritten war: Dieser lag laut RKI bei 88,9. Für Dienstag wird dieser weiter sinken, da der aktuellere LUA-Wert 85,9 beträgt. Bleibt der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – ausgenommen Sonn- und Feiertage – unter 100, dann tritt die Bundesnotbremse außer Kraft. Diese Marke wäre bei weiterhin guter Entwicklung im Kreis am Donnerstag erreicht. Da die Maßnahmen erst am übernächsten Tag außer Kraft treten, wäre dies frühestens am Samstag.

Derweil wurden seit Freitag im Landkreis Bad Dürkheim 27 neue Corona-Fälle gezählt, womit es dort aktuell 400 aktive Infektionen gibt. In Neustadt kamen über das Wochenende elf Neuinfektionen hinzu, dort gibt es derzeit 138 aktive Corona-Fälle. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen seit Freitag 67 neue Covid-19-Infektionen hinzu. Ein älterer Mann ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.