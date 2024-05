Auch in diesem Jahr feiern die Loblocher in Gimmeldingen über die Pfingstfeiertage ihr Weinfest mit historischem Hintergrund: den Loblocher Weinzehnt. Von Freitag bis Dienstag laden sieben Ausschankstellen zum Genießen und Verweilen auf die Festmeile in der Loblocher- und Kurpfalzstraße ein.

Eröffnet wird das Weinfest am Freitag um 18 Uhr vor der Nikolauskapelle, bei der die Loblocher Schauspielgruppe ihr kleines Mundart-Theaterstück aufführen wird, um an den historischen Hintergrund des Weinfestes zu erinnern. Neben den Grußworten der Mandelblütenhoheiten und von Ortsvorsteherin Claudia Albrecht wird die Eröffnung musikalisch untermalt von Mandelblütenexpress und Gesangverein Gimmeldingen.

Danach laden die Ausschankstellen ein. Dort gibt es auch Musik. So spielt im Weingut Ferckel am Samstagabend die Band Amra und Pfingstmontag singt zum Mittag Claudia Albrecht mit Frank Markus an der Gitarre. Am Dienstagabend öffnet noch einmal das Weingut Ferckel. Es spielt der Mandelblütenexpress, und das Theaterstück der Loblocher Schauspielgruppe wird aufgeführt.