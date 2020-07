Seit Wochen sorgen sie für ein freundliches Willkommen und sie haben bislang auch noch keinen Schaden genommen: zig Blumenkästen mit prächtigen roten Geranien an den Geländern im Eingangsbereich des Neustadter Hauptbahnhofs. Wie die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage darlegte, handelt es sich bei der Aktion um einen Baustein der DB-Strategie „Starke Schiene“. Die Idee hatte das auch für Neustadt zuständige Bahnhofsmanagement in Kaiserslautern gemeinsam mit dem Team Stationsbetreuung: „Sie wollten einfach einmal ausprobieren, wie ein Bahnhof ankommt, auf dem Kunden mit ,Liebe und Freundschaft’ empfangen werden.“ Zwei Stationsinspektoren betreuen die Blumenpracht täglich. Beim Bewässern am Freitagnachmittag darauf angesprochen, dass sie einen wirklich grünen Daumen haben, stand ihnen der Stolz ins Gesicht geschrieben – trotz Maske.