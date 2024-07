Max Slevogt – gewiss ein großer Name der deutschen Kunstgeschichte. Doch was hat er uns Heutigen noch zu sagen? Genau um diese Frage geht es in der Ausstellung „bHK trifft Slevogt – eine Reise in den pfälzischen Impressionismus“ des Neustadter Kunstvereins, die nur noch bis morgen, Sonntag, 21. Juli, in der Villa Böhm zu sehen ist. Christian Heuchel und Gunter Klag, die als „bureau Heuchel-Klag“ schon seit 1991 vom südpfälzischen Bellheim aus die Kunstszene mit ihren konzeptkünstlerischen Experimenten bereichern, haben sich dafür zusammen mit ihrem Dauer-Partner Mike Überall auf ganz unterschiedliche Weise an Slevogts Kunst angenähert, unter anderem mit neun gemeinschaftlich geschaffenen Acrylgemälden. Eines davon trägt den Titel „Impressionen aus dem Slevogt-Land“ und spielt im Aufbau einer Graphic Novel mit Motiven der Landschaftsmalerei Slevogts, aber auch Reminiszenzen an seine Zootierbilder. Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.