„Der Geist im Rathaus“ heißt das Stück, das das Leni-Theater aus Niederkirchen in diesem Jahr aufführt. In der Komödie des in Hockenheim lebenden Autors Hans Schimmel wimmelt es zwar von Klischees, etwa über faule Beamte oder tratschende Frauen, doch trägt genau dies entscheidend dazu bei, dass sie – wie ein Probenbesuch zeigt – ausgesprochen lustig und unterhaltsam zu werden verspricht. Die Premiere ist kommenden Samstag.

Keine Sorge: Der „Titelgeist“ Nikolaus Nachtigall, gespielt von Tobias Klaus, ist kein böses oder grausliches Gespenst, ganz im Gegenteil. Früher, zu