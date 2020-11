Der Neustadter Theologe und Buchautor Michael Landgraf stellt am Samstag, 28. November, zwischen 10 und 12 Uhr sein neues, im Agiro-Verlag erschienenes Buch „P(f)älzer Weihnachten“ bei einer Signierstunde in der Buchhandlung Osiander in der Kellereistraße vor. Das 48-seitige Büchlein nimmt unter verschiedenen Aspekten das hiesige Brauchtum zur Advents- und Weihnachtszeit unter die Lupe und zeigt, wie Weihnachten „uff pälzisch“ gefeiert wird und wurde (wir berichteten). Es kostet 9,95 Euro.