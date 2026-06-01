Eine starke Rückrunde war Basis für den Erfolg der C-Jugend der TSG Deidesheim in der Landesliga. Worauf sich der Trainer freut und was langfristig das Ziel des Vereins ist.

Drei Jahre lang stellte die Region keinen Fußball-Junioren-Verbandsligisten. Zuletzt waren in der Saison 2022/2023 die B-Junioren des TSV Königsbach in der höchsten Spielklasse auf Ebene des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) vertreten. Diese Lücke schließt künftig die TSG Deidesheim: Die C-Junioren sicherten sich am vergangenen Samstag als Aufsteiger die Meisterschaft in der Landesliga Vorderpfalz und schafften damit den Durchmarsch von der Kreisliga in die Verbandsliga.

„Nach der ersten Saisonhälfte hatten wir zum Spitzenreiter acht Punkte Rückstand und fünf Teams vor uns. Damals hat niemand geglaubt, dass wir in den Meisterschaftskampf eingreifen könnten“, blickte TSG-Trainer Dominik Lisson zurück, der zusammen mit Dirk Schwarzwälder auch die Deidesheimer Jugendleitung bildet. „Vor dem Rückrundenstart habe ich den Jungs gesagt, dass wir nur ein zweites Mal in Folge aufsteigen können, wenn wir eine perfekte Rückrunde spielen. An diesem Ziel haben sie Woche für Woche hart gearbeitet – und es tatsächlich geschafft“, ergänzte er.

Über 100 Tore

Mit 101 Toren in 22 Spielen waren die Deidesheimer das treffsicherste Team der Liga. Zu den Höhepunkten der Saison zählen zudem das Erreichen des Verbandspokal-Viertelfinals und der Titel bei der Futsal-Kreismeisterschaft Rhein-Mittelhaardt. Erfolgreichste Torschützen des 22 Spieler umfassenden Kaders waren Eneas Zakner (26 Treffer), Vasil Visha (19) und der erst in der Winterpause hinzugekommene Hamza Ahmad (9).

„Für die kommende Runde werden wir uns erneut gut aufstellen. Wir haben bereits einige Neuzugänge und freuen uns auf eine spannende Saison in der Verbandsliga Südwest“, sagte Lisson. „Ich werde weiter Cheftrainer der U15 bleiben. Unterstützt werde ich von meinen Co-Trainern Robin Wageck und Max Oehl sowie ein bis zwei zusätzlichen Betreuern.“ Anders als bei vielen Vereinen, die mit starken Jugendmannschaften aufsteigen und bereits ein Jahr später wieder absteigen, soll der Erfolg der C-Junioren in Deidesheim langfristig wirken.