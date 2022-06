Aufgrund des Brückentags nach dem Feiertag Fronleichnam bleibt das Landesimpfzentrum in Neustadt (Chemnitzer Straße 2) am Freitag geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Wegen der rückläufigen Nachfrage nach Corona-Impfungen ist das Impfzentrum ohnehin nur noch freitags geöffnet. Nächster regulärer Öffnungstermin ist daher am 24. Juni von 9.30 bis 13.30 Uhr. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren erhalten den für sie vorgesehenen Biontech-Impfstoff. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig. Weitere Informationen zu den Corona-Schutzimpfungen in Neustadt gibt es unter www.neustadt.eu/impfen.