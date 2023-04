Am 14. April eröffnet die Bundesgartenschau in Mannheim auf dem ehemaligen Kasernengelände Spinelli. Neustadt hingegen hat noch Zeit: Die Landesgartenschau in Neustadt öffnet erst in vier Jahren. Allerdings weiß ihr Geschäftsführer Tobias Dreher bereits aus eigener Erfahrung, wie es ist, kurz vor der Eröffnung einer Gartenschau zu stehen: „Man macht 1000 Dinge gleichzeitig und ist nur auf den einen Tag fixiert, man hat viele, viele Fäden in der Hand, die dann am Eröffnungstag zusammenlaufen.“ Insofern fühlt er mit dem Team der Bundesgartenschau. Und damit deren leibliches Wohl nicht zu kurz kommt, überreichte er in Mannheim seinem Buga-Amtskollegen Michael Schnellbach eine Weinkiste, gefüllt mit Pfälzer Spezialitäten.