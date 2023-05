Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt hat schon so einige Ideen für eine mögliche Landesgartenschau im Osten Neustadts, sollte sie den Zuschlag dafür bekommen. RHEINPFALZ-Leser sind am Montag unserem Aufruf gefolgt und äußerten am Telefon ihre eigenen Vorstellungen. Diese könnten in der Bewerbung, die bis Oktober abgegeben werden muss, berücksichtigt werden.

Astrid Waller aus Mußbach und ihre 20-jährige Tochter Julie haben sich über die Feiertage Gedanken gemacht, wie eine Landesgartenschau (LGS) in Neustadt aussehen könnte.