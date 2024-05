Einstimmig hat der Bauausschuss am Dienstagabend beschlossen, dass die Straße Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf ab Sommer saniert wird. Die Arbeiten dauern etwa ein Jahr und kosten rund 870.000 Euro. Baudezernent Bernhard Adams sagte, dass der Baustellenverkehr für die Erschließung des Neubaugebiets in der Ortsmitte überstanden sei, „daher sind wir jetzt in der Lage, die Straße zu sanieren“. Die Straße Jahnplatz ist 210 Meter lang und liegt zwischen Goethe- und Pestalozzistraße. Die Verwaltung begründet die Notwendigkeit des Projekts damit, dass der Belag mehrfach ausgebessert worden und die Straße somit sehr uneben sei. Die Stadtwerke tauschen die Gas- und Wasserleitungen aus, der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) überprüft alle Hausanschlüsse. Außerdem, so erläuterte Konstantin Boltenhagen, Abteilungsleiter Tiefbau, werden von der Firma Gerst 23 Lindenbäume gepflanzt. Das sei im Erschließungsvertrag fürs angrenzende Baugebiet so geregelt. Die Anlieger sollen vor Baubeginn bei einer Veranstaltung umfassend informiert werden. SPD-Ausschussmitglied Claus Schick, der auch Ortsvorsteher in Lachen-Speyerdorf ist, freute sich über den anstehenden Start der Sanierung und die Baumpflanzungen: „Das haben wir versprochen, und das halten wir. Es entsteht ein Allee-Charakter.“ Auch Friderike Graebert (Grüne) hob die Pflanzungen hervor: „Super, dass die Bäume schon so groß sind.“