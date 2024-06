Eine Einführung in die byzantinische Kunstgeschichte aus erster Hand erwartet die Teilnehmer am kommenden Wochenende, 15./16. Juli, beim nächsten Seminar der „Alte Kulturen“-Reihe im Neustadter Kloster. Referent bei der ganz schlicht und umfassend „Kunst und Kultur in Konstantinopel“ betitelten Veranstaltung ist Stephan Westphalen, Professor für Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte der Universität Heidelberg, der anhand ausgewählter spätantiker und mittelalterlicher Bauten des heutigen Istanbul – darunter natürlich die Hagia Sophia – die Bedeutung der Hauptstadt des oströmischen Reichs vor Augen führt. Das Seminar beginnt am Samstag um 15.30 Uhr und endet Sonntag um 13 Uhr. Die Gebühr liegt bei 60 Euro. Anmeldung unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de.