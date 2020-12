Die in den vergangenen Wochen in der Verbandsgemeinde Deidesheim gefundenen toten Wildtauben sind nicht vergiftet worden. Das hat am Montag die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Tote Wildtauben sind nach Angaben der Behörde in jüngster Zeit in der Verbandsgemeinde Deidesheim vermehrt gefunden worden. So seien beispielsweise in der zweiten Dezemberwoche mehrere tote Tauben in Meckenheim und Ruppertsberg gemeldet worden. Zur Untersuchung der Todesursache seien sechs verendete Tauben an das Landesuntersuchungsamt in Koblenz versandt worden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Dabei seien keine Hinweise auf eine Vergiftung der Tiere gefunden worden. Vielmehr sei bei den Tauben eine Virus-Infektion nachgewiesen worden. „Das Virus wird bei Wildtauben regelmäßig nachgewiesen, Infektionen bei Heimtieren sind nicht bekannt“, heißt es weiter. Bei engem Kontakt mit erkrankten Vögeln könnten Menschen milde, grippeähnliche Symptome entwickeln. In Geflügelbeständen, die nicht über den gesetzlich vorgeschriebenen Impfschutz verfügen, sei bei direktem Kontakt mit erkrankten Wildtauben in seltenen Fällen eine Erkrankung der Tiere möglich.