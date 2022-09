Die Klimaaktion verstärkt ihren Druck, dass in Neustadt möglichst bald keine fossilen Brennstoffe mehr bei der Energieversorgung verwendet werden. Hintergründe sollen beim Energiegipfel erläutert werden.

Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück hat vor einigen Wochen im Stadtrat dargelegt, wie die Energieversorgung in Neustadt klimaneutral werden kann. Die Klimaaktion knüpfte daran an und hat im Juli ein Klimamanifest für eine „erfolgreiche solidarisch-ökologische Transformation“ vorgelegt. Nun geht der Verein den nächsten Schritt und lädt für Dienstagabend zum Energiegipfel 2022 in die Meerspinnhalle (Gimmeldingen) ein.

Der Vorstand der Klimaaktion macht deutlich: Die Klimakrise sei unverändert die „größte Herausforderung unserer Zeit“. Zudem führten der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Verwerfungen auf dem Gas- und Erdölmarkt vor Augen, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bedeuten. Daher haben Klimaaktion sowie Heinrich-Böll-Stiftung für den Dienstagabend drei Experten eingeladen: Sie berichten über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema erneuerbare Energien. Außerdem gibt es praktische Beispiele, wie die Energiewende in anderen Kommunen angegangen worden ist. Außer den Referenten wurden auch Vertreter der Stadt, der Stadtwerke, der Umweltverbände und der Parteien eingeladen. Sie sollen sich ebenso an der Diskussion beteiligen wie interessierte Bürger. „Wir fordern eine nachhaltig lebenswerte Stadt, indem wir die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich gegen null fahren“, betont die Klimaaktion im Vorfeld der Veranstaltung. Sie fordert von der Stadt auch verstärkte Anstrengungen: unter anderem möglichst viele Photovoltaikanlagen auf Dächern, Bildungsinitiativen in Schulen und Kitas sowie eine Weichenstellung hin zur Mobilitätswende. „Das muss Hand in Hand gehen.“ Die Klimaaktion hofft auf reges Interesse am Energiegipfel: „Neustadt hat durch seine vielen Sonnenstunden die besten Voraussetzungen für Stromerzeugung durch Photovoltaik. In Zukunft wird Strom der ,Motor’ für fast alles sein: Wärme, Mobilität und industrielle Prozesse.“

Info

Energiegipfel der Klimaaktion am Dienstag, 4. Oktober, ab 19 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen. Es gibt drei Vorträge, danach wird diskutiert.