Ab Samstag greifen die ersten Beschlüsse von Stadtverwaltung und Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) sowie Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG), um den Innenstadt-Einzelhandel in der Corona-Krise zu unterstützen. Das ganze Bündel läuft unter der Überschrift „Wege aus der Krise“. Konkret geht es darum, dass ab Samstag bis zum Jahresende immer freitags und samstags kostenlos in der Tiefgarage im Klemmhof geparkt werden kann. Kunden müssen laut Stadt zwar ein Ticket ziehen und es vor der Ausfahrt am Automat entwerten. Es entstehen aber an den Aktionstagen keine Kosten. Und auch für Radfahrer wird es ab Samstag ein Angebot geben: Die Stadt richtet für sie im Rathaus-Innenhof einen kostenlosen und bewachten Fahrrad-Parkplatz ein. Dieser wird dann immer samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. „Unser Ziel ist es, als Stadt alles zu tun, um Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe zu unterstützen“, so Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG).