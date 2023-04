In der katholischen Kindertagesstätte in Lindenberg reichte der Platz nicht mehr, deshalb musste eine dritte Gruppe eingerichtet werden. Dass dafür nur Kosten von rund 10.000 Euro anfallen, sei Balthasar Weitzel (CDU) zu verdanken, waren sich die Mitglieder des Gemeinderats am Dienstag einig. Ebenso einig waren sie sich darüber, dass die Gemeinde diese 10.000 Euro zahlen wird. Weitzel, der Beigeordneter der Gemeinde und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Pfarrei ist, berichtete, dass eine Vereinbarung zwischen Kirchen- und Ortsgemeinde die kostengünstige Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe möglich gemacht habe. Die Kirche stellt Räume im Untergeschoss der Kindertagesstätte, die bisher für Veranstaltungen und ähnliches genutzt wurden, für die zusätzliche Kindergartengruppe zur Verfügung. Im Gegenzug kann die Kirchengemeinde zukünftig für Veranstaltungen die Räume im neuen Dorfgemeinschaftshaus kostenlos nutzen. Ebenfalls einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder im Anschluss, dass die Gemeinde der Kindertagesstätte für das Jahr 2022 einen Zuschuss von 6000 Euro zu den Sachkosten gewährt.