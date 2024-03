Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zukunft des Forsthauses Schwarzsohl beschäftigt die Kommunalpolitiker schon seit Jahren. Sie hatten sogar schon einen Brief an das Land geschrieben, um sich für den Erhalt des alten Hauses einzusetzen. Doch bei der Frage, ob die Gemeinden selbst Geld in das Gebäude stecken könnten, wird es still.

Das Forsthaus Schwarzsohl liegt, wenn man so will, in einem Grenzgebiet zwischen den Kreisen Bad Dürkheim und Kaiserslautern. Es gehört zur Gemarkung von Waldleiningen im Kreis Kaiserslautern