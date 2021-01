Ein Verkehrschaos auf der Kalmit wie zuletzt ist am Sonntag ausgeblieben. Die Maikammerer Ordnungsbehörde sperrte bereits um 12.30 Uhr die Stichstraße zum Kalmitparkplatz ab, sodass die Verkehrs- und Parkprobleme der vergangenen Wochenenden vermieden werden konnten, teilte die Edenkobener Polizei am Sonntagnachmittag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Bis 17 Uhr blieb die Sperrung bestehen. Die Polizei unterstützte die Ordnungsbeamten und schickte mehrmals am Tag eine Zusatzstreife zur Kalmit hoch. „Wir haben alles im Griff“, war die Auskunft der Polizei in Edenkoben. Trotz regen Ausflugverkehrs verzeichneten die Beamten keine besonderen Vorkommnisse. Am Samstag war die Lage laut Polizei „entspannt“. Unfälle in Folge der Schneefälle am Sonntag verzeichneten die Ordnungshüter bis zum späten Nachmittag nicht.