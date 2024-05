Das Freibad am Prießnitzweg in Landau und das Queichtalbad starten am Samstag, 18. Mai, in die Saison. In Offenbach soll es dieses Jahr eine Neuerung geben.

Das Landauer Freibad ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Dienstags, mittwochs und freitags können Frühschwimmer bereits ab 6.30 Uhr ihre Bahnen ziehen. Der Kinderbereich sei vollständig saniert. Die Öffnung des Freibads hat wie jedes Jahr Auswirkungen auf den Betrieb des La Ola. Denn: Das Personal muss nun auf zwei Bäder verteilt werden. Deshalb öffnet das Freizeitbad ab Montag, 20. Mai, von montags bis freitags sowie an Feiertagen erst ab 14 Uhr. Die Wochenenden bleiben davon unberührt. Und wie jedes Jahr wird das La Ola wegen Revisionsarbeiten einige Wochen geschlossen. In diesem Jahr ist dies von Montag, 15. Juli, bis einschließlich Sonntag, 25. August, der Fall.

Tagestickets und Dauerkarten für das Freibad können ab Samstag, 18. Mai, online unter freibad-ld.de gekauft werden. Die Freibad-Kasse ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Plastikdauerkarten aus dem vergangenen Jahr können bei Neuaktivierung weiter genutzt werden, informiert die Stadt.

Eintritt frei am ersten Badetag

Das Queichtalbad öffnet in diesem Jahr vier Tage früher als im Vorjahr. Und zum Eröffnungstag am 18. Mai ist wie gewohnt der Eintritt frei. Öffnungszeiten und Preise bleiben aber gleich, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach mitteilt. Das heißt: Bis 1. September ist das Bad montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr geöffnet; ab dem 1. September an allen Tagen von 7 bis 19 Uhr.

Karten gibt es an der Schwimmbadkasse und bargeldlos am Kartenautomat. Noch in dieser Saison soll auch der Online-Kauf von Tickets ermöglicht werden, kündigt die Verwaltung an. Dauerkarten werden nur im VG-Rathaus, Zimmer 1, ausgestellt. Infos unter Telefon 06348 9860. Im Folgejahr können sie per Überweisung wieder freigeschaltet werden. Die aktuellen Wassertemperaturen erfahren Besucher am Eingang und über die Homepage www.offenbach-queich.de.