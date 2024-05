Mit Werken von Mozart und Mendelssohn die Demokratie feiern will ein Galakonzert, das am Samstag, 25. Mai, im Saalbau gegeben wird. Es spielen die London Mozart Players unter der Leitung von Mateusz Moleda. Als Solist hat Pianist Joseph Moog ein Heimspiel.

Joseph Moog ist die Freude auf den Auftritt im Saalbau anzumerken: Es sei „ein schönes Signal und eine gute Message“, dass das Konzert als Teil des „Fests der Demokratie“ firmiere, mit dem die Stadt die Geschehnisse der 1832 rund um das Hambacher Schloss entstandenen demokratischen Bewegung feiert. Der in Ludwigshafen geborene und in Neustadt aufgewachsene Pianist ist Kulturbotschafter der Stadt und als Kurator für die mit internationalen Ensembles bespielte Konzertreihe tätig.

Zum Auftakt der Reihe spielte 2022 ein internationales Orchester aus Prag vor ausverkauftem Haus. Nach dem fulminanten Anfangserfolg habe er gleich die Fühler ausgestreckt Richtung London, verrät der Kulturbotschafter. In Zeiten des Brexit ein Orchester von der Insel auf den Kontinent zu holen, sei „ein kleiner Coup“ und verbunden mit langem organisatorischen Vorlauf und hohen bürokratischen Hürden, Stichwort Arbeitserlaubnis: „Meine Musikerkollegen fühlen sich durch den Brexit isoliert,“ erklärt der 36-Jährige. Eine geplante Europa-Tournee sei gescheitert, sodass das 1949 gegründete Orchester, das früher oft in Metropolen wie Hamburg und Frankfurt gastierte, nun eigens für den Auftritt aus London nach Neustadt reisen wird.

Ouvertüre zur Oper „Die Hochzeit des Figaro“

Auf dem Programm des Klassik-Highlights steht natürlich Mozart: Die Ouvertüre zur Oper „Die Hochzeit des Figaro“ und das Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur KV 467. Und als romantischen Kontrast gibt es die Sinfonie Nr. 3 a-Moll opus 56 „Die Schottische“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die Mendelssohn-Sinfonie, ab 1829 über einen Zeitraum von zwölf Jahren entstanden, trage, so Moog, bereits Anfang des 19. Jahrhunderts den europäischen Gedanken in sich.

Die London Mozart Players gelten als eines der besten Kammerensembles der Welt. Sie haben sich in 70 Jahren einen hervorragenden Ruf für ihre Programme vom Barock bis zur Genre übergreifenden zeitgenössischen Musik erspielt. Das Orchester gastiert in Europa, Asien, Nord- und Südamerika und verweist auf langjährige Zusammenarbeit mit bedeutenden Künstlern und preisgekrönte Einspielungen für die Label Naxos, Chandos, Signum und Hyperion. Eine Besonderheit ist, dass das Orchester operativ und künstlerisch von seinen 40 Mitgliedern in einem demokratischen Prozess geleitet und verwaltet wird. Seit 1988 steht das Ensemble unter der Schirmherrschaft des Earl of Wessex.

Dirigent Moleda ist begeisterter Europäer

Der deutsch-polnische Dirigent Mateusz Moleda, geboren 1986 in Dresden, gilt als international renommierter Shootingstar der Dirigentenszene. Er steht seit seinem 19. Lebensjahr am Pult und wird von Publikum wie Fachpresse gefeiert für seine ausnehmend reif interpretierten und anspruchsvollen Konzertprogramme. Im Oktober gewann er den 1. Preis und Sonderpreis des Orchesters beim renommierten Internationalen Sergei Kussewitzky Dirigentenwettbewerb. Als begeisterter Europäer hält Mateusz Moleda neben seiner Tätigkeit als Dozent deutschlandweit Vorträge mit dem Thema „In Vielfalt geeint – Wie Musik zur Verbundenheit der Europäer beiträgt“. Moleda promovierte 2021 an der Krzysztof-Penderecki- Musikakademie Krakau und ist seit 2022 Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

Solist am Klavier ist Joseph Moog. 1987 ist er als Sohn zweier Orchestermusiker aus dem Rheinland in Ludwigshafen geboren. Mittlerweile lebt Moog in Luxemburg, ist international tätig und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Prix Group de Rothschild“. Er wurde 2009 in den Kreis der Steinway Artists berufen und unlängst für die Grammy Awards nominiert.

Termin

Galakonzert der„London Mozart Players“ mit Mateusz Moleda (Dirigent) und Joseph Moog (Klavier) am Samstag, 25. Mai, Saalbau in Neustadt, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Tickets zwischen 18 und 40 Euro unter ticket-regional.de. Weitere Informationen gibt es im Netz unter der Adresse www.neustadt.eu/1832dasfest.