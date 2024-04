Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verspannungen klingen zunächst nicht wie eine Beschwerde, wegen der man eine Praxis aufsuchen würde. Die neue Praxis in Neustadt von Renate Bruckmann und ihrem Mann Tilo Mörgen hat sich aber genau darauf spezialisiert. Die Expansion in die Pfalz geht dabei auch auf ein besonderes Erlebnis in der Region zurück.

Jeder dürfte sie kennen: Verspannungen. Lästig, aber nicht weiter gefährlich. So nehmen sie viele wahr und lassen sich im Zweifel massieren, um diese loszuwerden. Dass aber langanhaltende