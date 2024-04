Auf einem ehemaligen Baumarktparkplatz geht’s rund. Im dritten Lauf der ADAC-Pfalzmeisterschaft im Kart-Slalom wollen Lokalmatadore vorne mitmischen.

Den dritten Lauf zur ADAC-Pfalzmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom richtet am Sonntag, 28 April, der Automobil-Club Maikammer aus. Gefahren wird ab 10 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Hela-Baumarktes in Neustadt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren in fünf Altersklassen. Es gibt in dieser Saison nochmals zwei Wertungen. Einmal die Platzierungen mit Fahrzeugen mit Elektroantrieb und zum anderen der Fahrzeuge mit Verbrenner-Motoren.

Mehrere Eisen im Feuer

Der Motorclub Haßloch wird erneut den Gewinn der Mannschaftswertung anstreben. Alexander Schneider aus Neustadt in der Klasse der Jahrgänge 2009/2010, Silas Schöfer aus Lindenberg in der Klasse der Jahrgänge 2013/2014, Ben Stern aus Schwegenheim in der Klasse der Jahrgänge 2015/2017 und Marvin Müller in der Klasse der Jahrgänge 2006/2008 sind die großen Favoriten auf den Klassensieg. In der Klasse der Jahrgänge 2011/2012 zählt Edis-Lavin Kayikci aus Wörth zu den großen Favoriten und bei den Jahrgängen 2009/2010 ist noch mit Birk Zimmer aus Krottelbach zu rechnen.