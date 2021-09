Im vergangenen Jahr musste die beliebte „Deidesheimer Jazzwanderung“ am „Tag der deutschen Einheit“ coronabedingt abgesagt werden – das steht dieses Jahr nicht zu befürchten: Die Eventagentur „S.Y.M Kulturmanagement“ plant am Sonntag, 3. Oktober, einen etwa zehn Kilometer langen Rundweg durch die Deidesheimer und Ruppertsberger Weinberge, an dem fünf Jazzensembles von etwa 9 bis 18 Uhr an fünf „Jazzpoints“ musikalisch für gute Laune sorgen. Einlass ist ab 8.30 Uhr am Nordzugang des Winzervereins Deidesheim in der Niederkircher Straße in direkter Nähe des Bahnhofs, wo die Wanderer Wegstreckenbeschreibung, Künstlerinformationen, Weinglas und Teilnehmer-Armbändchen erhalten. Diese Startstation schließt um 14 Uhr. Musik machen die Heidelberger Jazzband „So What“ mit Sängerin Bo Schmich, die Jazzstandards interpretiert, das kultige „Huub Dutch Duo“, das die Gäste gleich an der Startstation empfängt, die „Jazz-Sisters“ mit frisch überarbeiteten und aufgemotzten Evergreens an der Grillstation, „Skotty“, der Eismann an der Trompete, sowie das Ensemble „Franz Wosnitza’s Little Jazz Orchestra“ mit Sousaphon, Waschbrett, Banjo, Kornett sowie Trompete und Gesang, das mit jazzigen Evergreens und aktuellen Songs zu allen Stationen kommen wird. Speis und Trank gibt es ebenfalls an den Jazzpoints. Zum Abschluss gegen 17 Uhr findet am letzten Punkt eine Jam-Session mit fast allen Musikern des Tages statt. Es gibt keine Tageskasse, Tickets (16,50 Euro) ausschließlich vorab unter www.palatiajazz.reservix.de sowie an allen Reservix- und RTS-Vorverkaufsstellen. Es gilt die 2G-Regel (ge-impft, genesen).