Janoah Müller, Turnerin der TSG Haßloch, startet vom 17. bis 19. März in Stuttgart beim EnBW-DTB-Pokal. An Barren und Balken will sie neue Schwierigkeiten zeigen.

Angeführt von der Lokalmatadorin und deutschen Meisterin Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart) tritt ein starkes Turnteam Deutschland beim EnBW-DTB-Pokal vom 17. bis 19. März in Stuttgart an. Darüber informiert Gisela Liedy, Turntrainerin der TSG Haßloch und Landesfachwartin im Pfälzer Turnerbund. Von der TSG Haßloch sei Janoah Müller dabei, ergänzt sie.

Liedy: „Es ist der erste Start von Janoah bei den Erwachsenen nach ihrer Verletzungspause und jetzt gleich an der Seite von den EM- und WM-Starterinnen des vergangenen Jahres.“ Der Wettkampf wird in der Porsche Arena ausgetragen. Von Frauen-Chefcoach des Deutschen Turnerbundes (DTB), Gerben Wiersma, habe Janoah die Möglichkeit bekommen, auf internationaler Bühne weitere Erfahrungen zu sammeln, sagt Liedy.

Pak-Salto mit halber Drehung

Müller, die dem DTB-Perspektivkader 2023 angehört, werde sich an allen vier Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden den Bewertungsrichtern zeigen. Die junge Haßlocherin hat sich bisher schon in zwei Wochenlehrgängen mit dem WM-Kader in Frankfurt auf diese große Aufgabe vorbereitet. Ihre Freude sei riesig, verrät Gisela Liedy. Sie möchte in Stuttgart erstmals in ihren Übungen den Pak-Salto mit halber Drehung am Barren und Doppelsalto als Abgang am Balken präsentieren.

Zum 38. EnBW-DTB-Pokal, veranstaltet vom Deutschen und Schwäbischen Turnerbund, reisen die besten Turner und Turnerinnen der Welt an. In Stuttgart gibt es einen Mixed-Cup – hier treten vier Nationen gegeneinander an. Pro Team starten je drei Männer und drei Frauen. In diesem Einladungswettkampf sind laut Organisator neben Deutschland die USA, Brasilien und Japan vertreten. In der Team-Challenge für Junioren können Turnerinnen ab 14 Jahren und Turner ab 15 Jahren teilnehmen. In die Gerätefinals kommen pro Gerät die besten sechs Junioren und Senioren aus der Team-Challenge. Jede Nation hat nur einen Startplatz pro Gerät.

Kontakt