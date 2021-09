Die Corona-Lage in Neustadt bleibt angespannt: Beim Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) hat Neustadt mit nun 232,8 weiterhin den Spitzenwert in Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag lag der Wert bei 204,6. Das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt hat am Freitag 18 neue Infektionen innerhalb 24 Stunden in Neustadt gemeldet. Damit sind aktuell in der Stadt 228 Menschen an Covid-19 erkrankt. Auf Nachfrage teilt Kreis-Pressesprecherin Sina Müller mit, dass zu Beginn des neuen Schuljahrs „vermehrt Reiserückkehrer positiv“ gewesen seien. Diese hätten nun Familienangehörige angesteckt. Zudem habe eine „größere Feierlichkeit“ in der Nähe von Neustadt zu 60 Infektionen geführt. Bei den Erkrankten handele sich „in den meisten Fällen“ um ungeimpfte Personen. Eine direkte Erklärung, warum gerade in Neustadt die Inzidenz so stark steige, gebe es aber nicht. Eine Rolle spiele, dass sich rechnerisch die Infektionen wegen der geringen Größe der Stadt recht stark auswirkten. Das Gesundheitsamt ermittle Infizierte und Kontaktpersonen, sei „aufgrund der Vielzahl der Fälle aber nicht mehr in der Lage, alle Personen am gleichen Tag zu informieren“. Das Gesundheitsamt appelliere an Erkrankte, sich in Quarantäne zu begeben. Generell gelte die für alle die Empfehlung, „nach Möglichkeit in der jetzigen Situation die Zahl der Kontakte auf die notwendigen zu reduzieren“. Laut Gesundheitsamt ist in Grundschule und Kita Lambrecht bei je einem Kind eine Corona-Infektion festgestellt worden. Ab Sonntag gelten in Rheinland-Pfalz neue Kriterien für Einschränkungen bei den Corona-Regeln. Dabei zählt nicht mehr nur der Inzidenzwert, sondern auch, wie viele Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Die Stadt konnte laut Angaben ihrer Homepage ihre aktuelle Warnstufe am Freitag nicht benennen, da es noch keine entsprechende Informationen vom Land gegeben habe.