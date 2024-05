Die Fachkräfte Gemeindeschwester plus laden für Mittwoch, 15. Mai, zu einem Informationsnachmittag für ältere Menschen in die Ortsverwaltung Hambach ein. Mit dabei sind an diesem Tag nach Angaben der Stadtverwaltung neben den Gemeindeschwestern auch Mitarbeiter des Pflegestützpunktes, die ehrenamtlich tätigen Seniorensicherheitsberater, Digitalbotschafter und der Malteser-Besuchsdienst. Geplant ist zunächst eine Vorstellungsrunde, bei denen alle Ansprechpartner ihre Institutionen und ihre Aufgaben vorstellen. Anschließend sind alle Teilnehmer zu Kaffee und Tee eingeladen, um sich in gemütlicher Runde kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Zur besseren Planung bittet die Stadtverwaltung um Anmeldung bei Marleen Kunstätter, Telefon 06321 855-1722, E-Mail marleen.kunstaetter@neustadt.eu, oder Stephanie Rößler, -1418, stephanie.roessler@neustadt.eu.