Eine Taube hat die Feuerwehr am Dienstag aus einer misslichen Lage befreit. Laut einer Mitteilung alarmierte um 18.40 Uhr eine Anwohnerin die Hauptfeuerwache, dass sich die Taube an einem Wohngebäude am Marktplatz in Not befinde.

Das Tier hatte sich auf einem Mauersims, auf dem ein Taubenabwehrgitter aufgebracht war, verfangen. Die Einsatzkräfte rückten sofort auf den Marktplatz aus. Mit einer tragbaren Leiter gelangten sie an das Tier und konnten es befreien. Da sich die Taube bei der ungewollten Landung auf dem Gitter an einem Flügel verletzt hatte, wurde sie der Feuerwehrtierärztin zur Versorgung übergeben.