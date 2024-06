In der Nacht auf Sonntag ist es in der Schütt zu einer handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die Beteiligten – wie viele genau an der Schlägerei beteiligt waren, bleibt in den Polizeiangaben offen – gegen 2 Uhr in Streit, wobei einem 31-Jährigen ein Glas ins Gesicht geworfen wurde. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete nach dem Glaswurf. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.