Bereits am Freitag wurde die Kriminalinspektion Neustadt von der Stadt Neustadt darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Wald bei Lindenberg mehrere Kubikmeter Dämmwolle illegal entsorgt wurden. In dem Waldstück zwischen Lindenberg und Wachenheim wurden an zwei Stellen Dämmwolle und blaue Abfallsäcke, ebenfalls mit Dämmwolle gefüllt, aufgefunden. Es ist anzunehmen, dass die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 9., und Mittwoch, 12. Juni, mit einem größeren Fahrzeug in den Wald fuhren und den Müll dort abluden. Die Kriminalinspektion Neustadt sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum im Wald bei Lindenberg Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, bei denen es sich augenscheinlich nicht um Wanderer gehandelt hat? Wer hat im Wald Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo Neustadt, Telefon 06321 8540.