Für rund 20 Millionen Euro will Plopsa ein Hotel mit 80 Zimmern und 350 Betten auf dem Gelände des Holiday Parks in Haßloch errichten. Bernd Beitz, Director Germany der Plopsa Gruppe, hofft auf einen Baustart 2023. Das Hotel, dessen phantasievoller Entwurf innen an einen riesigen Bienenstock erinnern soll, wird zwischen der L529 und dem Eingangsbereich unmittelbar neben dem Majaland entstehen. Zusammen mit dem für 2024 geplanten Themenbereich Tomorrowland und dem Wasserpark, der 2025 eröffnet werden soll, will Plopsa rund 55 Millionen Euro in diese drei neuen Projekte stecken. Die gleiche Summe hat das Unternehmen bereits seit der Übernahme des Parks Ende 2020 investiert. Hier lesen Sie mehr.