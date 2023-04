Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Holiday Park hat sein Gesicht seit 2010 völlig verändert. Plopsa geht den Weg hin zum Themenpark konsequent weiter. 55 Millionen Euro sind bereits investiert worden, und noch einmal die gleiche Summe fließt in die nächsten drei Projekte. Was geplant ist und wie Plopsa die gewaltigen Ausgaben stemmen will.

Bis 2024 soll im Holiday Park ein neuer Themenbereich auf dem Gelände der bisherigen Wasserski-Show entstehen.