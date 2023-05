Die Hexen hatten wohl ihren Spaß in der Nacht auf den ersten Mai. In Niederkirchen bei Deidesheim war Richtung Südosten auf einmal Schallodenbach ausgeschildert, im westpfälzischen Niederkirchen ging’s dagegen nach Meckenheim.

So ganz neu ist der Scherz nicht: der Austausch von Ortsschildern in der Hexennacht. Dieses Jahr haben die Hexen sich Niederkirchen ausgesucht und dafür eine lange Fahrtstrecke in Kauf genommen. Denn Niederkirchen hat keinen anderen Namen bekommen, sondern eine neue Umgebung mit Westpfälzer Flair.

Von Niederkirchen bei Deidesheim Richtung Südosten geht’s jetzt nach Schallodenbach, früher lag da Meckenheim. Mal was Neues. Wer mal hinfahren will, hier ein kleiner Tipp: Ende Juli ist Dorffest. Auch ein Ort namens Hefersweiler ist jetzt gut von Niederkirchen aus zu erreichen, es sind nur ein paar Kilometer Richtung Norden. Dort, wo der Vorderpfälzer Friedelsheim vermuten würde. Von einem Dorffest ist allerdings nichts bekannt, der Ort hat nur 540 Einwohner. Friedelsheim und Meckenheim sind unterdessen in die Westpfalz ausgewandert. Von den einstigen Nachbarn geblieben sind Deidesheim, Ruppertsberg und Rödersheim-Gronau, immerhin.

Kein Schaden entstanden

Die Polizei Haßloch gibt allerdings Grund zur Hoffnung auf eine Rückkehr der Auswanderer. Denn sowohl hier in der Vorderpfalz als auch in der Westpfalz sind Niederkirchener Ortsschilder sicher gestellt worden beziehungsweise werden es noch. Über die Verbandsgemeinden würden die Ausreißer dann wieder zurückgebracht an ihren angestammten Platz. Tja, dann wird es vielleicht doch nichts mit dem Dorffest in Schallodenbach. Ist aber nicht so schlimm, denn am 26. Mai fängt in Meckenheim die Gässelweinkerwe an.

Ein Schaden ist bei der Austauschaktion der Hexen übrigens nicht entstanden, betonte ein Sprecher der Polizei Haßloch. Überhaupt sei es erfreulich ruhig geblieben in der Nacht auf den ersten Mai. Bleibt noch zu berichten, welche Empfehlung (unser) Niederkirchener Ortsbürgermeister Stefan Stähly am 1. Mai auf der Homepage der Gemeinde gab: Wer Richtung Friedelsheim und Richtung Meckenheim wolle, solle sich nicht verwirren lassen. „Im Notfall das Navi einschalten oder die Karte herausholen.“ Und hier noch die jüngste Nachricht vom Dienstag: Stähly und der andere Niederkirchener Ortsbürgermeister, Wolfgang Pfleger, haben zwecks Schilderaustausch Kontakt aufgenommen und planen nun ein Treffen zur Vinotour in Niederkirchen. Da scheint sich ein veritabler Ost-West-Austausch anzubahnen ...