Nach zwei Durchläufen in der Urologie wurde das Projekt Ausbildungsstation nun an die Geriatrie übergeben. Zukünftig werden nahezu alle Azubis zur Pflegefachkraft und zur Krankenpflegehilfe das Tätigkeitsfeld auf dieser Station kennenlernen. „Die Azubis erhalten hier große Möglichkeiten und viele Chancen, einen umfassenden Einblick in die Praxis zu erhalten. Hier treffen sie auf Herausforderungen komplexer Art und werden umfassend interdisziplinär geschult“, wie Silke Kapper, Chefärztin der Geriatrie, betont. Aus ihrer Sicht ist der frische Wind auf der Station auch eine Bereicherung für die Patienten. Zudem freue sich das Stationsteam auf die neue Aufgabe, denn wer ausbilde, setze sich bewusster mit der eigenen Arbeit auseinander. Denise Tappert, pflegerische Bereichsleitung der Geriatrie, rief die Auszubildenden dazu auf, mutig zu sein und Fragen zu stellen. Denn das praktische Arbeiten müsse man erst lernen.