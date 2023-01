Stefan Hebinger, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Deidesheim, hat in der Sitzung am Montag sein Mandat niedergelegt. Nach fast 20 Jahren zieht er sich ganz aus der Kommunalpolitik zurück.

Der zweifache Familienvater nennt berufliche Gründe für seinen Rückzug: „Die vergangenen beiden Jahren haben mich beruflich an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht, weshalb ich jetzt den Zeitpunkt sehe, den Wechsel einzuleiten.“

Hebinger ist selbstständiger Rechtsanwalt mit einer Kanzlei in Neustadt sowie einer Niederlassung in Deidesheim. Künftig sei er auch als Verantwortlicher noch mehr gefordert als bisher, so der CDU-Mann.

Erstmal Iselborn

Vor wenigen Wochen hatte Stefan Hebinger bereits den Vorsitz des CDU-Ortsverbands Deidesheim abgegeben, ein Amt, das er 18 Jahre lang inne hatte. Die Nachfolge trat Dieter Dörr an, Beigeordneter von Stadt und Verbandsgemeinde Deidesheim.

Stefan Hebinger war von 2009 bis 2012 Beigeordneter des Landkreises Bad Dürkheim und saß für die CDU von 2004 bis 2014 im Verbandsgemeinderat. Zuletzt war er nur noch im Stadtrat Deidesheim vertreten, wo er fast 15 Jahre lang die CDU-Fraktion führt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen. Als wahrscheinlich gilt, dass zunächst sein Stellvertreter Klaus-Werner Iselborn diese Aufgabe übernimmt.

Für Hebinger rückt Walter Dönig in den Stadtrat nach. Der Diplom-Ingenieur war bereits in der vergangenen Legislaturperiode Mitglied des Stadtrates, schaffte es aber bei der Kommunalwahl 2019 nicht mehr.

Wer wird nominiert?

Mit dem Rückzug Hebingers wird sich die Deidesheimer CDU aller Voraussicht nach auch für die anstehenden Wahlen personell neu aufstellen. Das gilt nicht nur für den Stadtrat und die Wahl des Stadtbürgermeisters bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2024. Ein gutes halbes Jahr vorher, am 5. November 2023, wird ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde gewählt. Wie Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) im Frühjahr 2024 steht Bürgermeister Peter Lubenau (CDU) nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.