Die Weichen für die Zukunft hat der CDU-Ortsverband Deidesheim gestellt. Nach 18 Jahren als Vorsitzender hat Stefan Hebinger aus beruflichen Gründen bei der Generalversammlung seinen Vorsitz zur Verfügung gestellt. Seine Nachfolge trat Dieter Dörr an.

Der 56 Jahre alte Bankbetriebswirt ist in der Kommunalpolitik kein Unbekannter und in der aktuellen Legislaturperiode Beigeordneter in der Stadt sowie in der Verbandsgemeinde Deidesheim. Zu seinen Stellvertretern wählte die Partei Isabelle Struck und Bernd Anslinger. Schatzmeister bleibt Mathias Krack, während Eric Steffen die Funktion des Schriftführers übernommen hat. Mitgliederbeauftragter ist Dieter Ott. Als Beisitzer wurden Thomas Wehner, Klaus Iselborn, Lucas Dörr, Julian Seckinger, Johannes Eichberger, Yvonne Seitz und Christian Schubing gewählt.

Dörr nannte sagte nach seiner Amtsübernahme über neu gewählten Vorstand: „Die Mischung macht’s: ein neues, junges, sehr motiviertes Team, verstärkt durch ,alte Hasen’“. Der Schwerpunkt der künftigen Arbeit werde auch die Aufstellung einer Liste für den nächsten Stadtrat sowie die Benennung eines Kandidaten für das Amt des Stadtbürgermeisters sein, da Manfred Dörr bereits signalisiert habe, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden die langjährigen Mitglieder Bernhard Oberhettinger, Norbert Wehner und Wolfgang Wittmann für 40-jährige und Franz Weber für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.