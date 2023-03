Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Serie ohne Niederlage, seit Trainer Tobias Job zurück ist, hält weiter an. Auch im vierten Spiel in Folge blieb Handball-Drittligist TSG Haßloch erfolgreich. Kurios: Es war eines der schlechtesten TSG-Spiele der Saison. Trotzdem durften sich die Haßlocher Fans in Hochdorf über zwei Punkte freuen.

Trainer Tobias Job freute sich jedoch nicht. Seine Sieben behielt im Derby bei der mHSG Friesenheim-Hochdorf mit 30:27 (18:15) die Oberhand. „Das einzige Positive, was ich mitnehmen kann,